Schlafberatung, Eltern-Kind-Kurse, Coaching und Hebammenhilfe unter einem Dach: Drei Frauen haben in der Burgstraße in Kemberg eine eigene Praxis eröffnet. Was hinter diesem Konzept steckt.

Von Paul Damm 09.12.2025, 14:00
Im Kursraum: Martina Klautzsch, Elouisa Pfendt und Nancy Kolbasan (v. l.) wollen ab 2026 ihr Angebot ausbauen, unter anderem mit Geburtsvorbereitung, Babymassage, thematischen Workshops und ganzheitlichem Coaching. (Foto: Paul Damm)

Kemberg/MZ. - Schlaflose Nächte, ungeklärte Fragen, verunsichernde Ratschläge aus dem Internet und der ständige Versuch, „alles richtig machen“ zu wollen: Viele junge Eltern erleben die ersten Jahre mit ihrem Kind als Achterbahnfahrt. Und genau dort setzen nun drei Fachfrauen aus Kemberg an.