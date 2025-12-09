Schlafberatung, Eltern-Kind-Kurse, Coaching und Hebammenhilfe unter einem Dach: Drei Frauen haben in der Burgstraße in Kemberg eine eigene Praxis eröffnet. Was hinter diesem Konzept steckt.

Schlafberatung, Hebammenhilfe & Coaching: Diese neue Praxis in Kemberg könnte jungen Eltern das Leben erleichtern

Im Kursraum: Martina Klautzsch, Elouisa Pfendt und Nancy Kolbasan (v. l.) wollen ab 2026 ihr Angebot ausbauen, unter anderem mit Geburtsvorbereitung, Babymassage, thematischen Workshops und ganzheitlichem Coaching.

Kemberg/MZ. - Schlaflose Nächte, ungeklärte Fragen, verunsichernde Ratschläge aus dem Internet und der ständige Versuch, „alles richtig machen“ zu wollen: Viele junge Eltern erleben die ersten Jahre mit ihrem Kind als Achterbahnfahrt. Und genau dort setzen nun drei Fachfrauen aus Kemberg an.