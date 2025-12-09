Starthilfe für Eltern Schlafberatung, Hebammenhilfe & Coaching: Diese neue Praxis in Kemberg könnte jungen Eltern das Leben erleichtern
Schlafberatung, Eltern-Kind-Kurse, Coaching und Hebammenhilfe unter einem Dach: Drei Frauen haben in der Burgstraße in Kemberg eine eigene Praxis eröffnet. Was hinter diesem Konzept steckt.
09.12.2025, 14:00
Kemberg/MZ. - Schlaflose Nächte, ungeklärte Fragen, verunsichernde Ratschläge aus dem Internet und der ständige Versuch, „alles richtig machen“ zu wollen: Viele junge Eltern erleben die ersten Jahre mit ihrem Kind als Achterbahnfahrt. Und genau dort setzen nun drei Fachfrauen aus Kemberg an.