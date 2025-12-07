Erst Radmarathon, dann Wichteln: Verein der Punkrockband Goitzsche Front und Ex-Manager Steven Dornbusch schenken Kindern aus Dessau, Merseburg und Zeitz ein Weihnachtsfest. Sie leben in Heimen in Sachsen-Anhalt. Momente einer besonderen Feier.

Geschenke für 99 Kinder: Für das Weihnachtswichteln hatten sie zuvor Wunschzettel geschrieben.

Als ihr Name aufgerufen wird, rennt ein kleines Mädchen nach vorn auf die Bühne. Sie hüpft auf und ab, die Freude überwältigt sie. „Bist du aufgeregt?“, fragt der Mann im roten Mantel und mit weißem Bart aus seinem Sessel heraus. „Jaaa!“, antwortet das blonde Mädchen. Er überreicht ihr ein großes Geschenk in buntem Papier. „Danke, Weihnachtsmann. Ich freue mich so“, sagt sie und stürmt von der Bühne. Eine andere fällt dem Weihnachtsmann sofort in die Arme und drückt ihn lange.