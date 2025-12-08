Auf der B244 zwischen Wernigerode und Schmatzfeld ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 56-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und verlor dabei sein Leben.

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Wernigerode ums Leben gekommen.

Wernigerode. – Am frühen Sonntagnachmittag ist es auf der B244 zwischen Wernigerode und Schmatzfeld zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam dabei ein 56-Jähriger ums Leben.

Demnach befuhr der Mann die B244 von Wernigerode aus in Richtung Schmatzfeld. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Wernigerode-Nord habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Schlingern geraten und dadurch von der rechten Fahrbahn abgekommen. In einem angrenzenden Graben kam das Fahrzeug demnach anschließend zum Stehen.

Alarmierte Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus seinem Auto und reanimierten ihn am Unfallort. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen. Dort wurde sein Tod festgestellt.

Die B244 war für die Unfallaufnahme zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittele nun zur Unfallursache.