In Sachsen-Anhalt startet die Woche mild, doch im Harz nimmt der Wind zu. Am Abend zieht Regen aus Westen auf. Auf dem Brocken herrscht Sturm, während die Temperaturen ungewöhnlich hoch bleiben.

Wo ist der Winter hin? Viele Wolken, milde Temperaturen und Sturm auf dem Brocken

Regen, Wolken und milde Temperaturen prägen den Wochenstart in Sachsen-Anhalt. Im Harz wird es windig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter einem Tiefdruckeinfluss zunehmend milde Meeresluft ins Land. Dadurch fallen die Temperaturen meist nur nachts unter die Zehn-Grad-Grenze.

Frühlingshafte Temperaturen erwarten Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag, dem 8. Dezember, zieht vom Westen Regen über Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte erreichen milde 13 bis 15 Grad. Auf dem Brockengipfel ist mit Windböen zwischen 70 und 95 km/h zu rechnen. Orkanartige Böen um 105 km/h werden vom DWD nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zu Dienstag, dem 9. Dezember, bleibt es stark bewölkt. Von Nordwesten her ziehen Schauer auf. Die Temperaturen sinken auf 8 Grad ab. Schwere Sturmböen auf dem Brocken sind weiterhin möglich.

Winter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen und Sturm auf dem Brocken

Am Dienstag, dem 9. Dezember, starte der Tag wolkig und gebietsweise mit etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 14 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 10. Dezember, bleibt es bewölkt, zeitweise regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 6 Grad. Weiterhin gibt es schwere Sturmböen auf dem Brocken.

Wetter am Mittwoch: Regen am Abend, stürmische Böen auf dem Brocken

Am Mittwoch, dem 10. Dezember, ist es wechselnd bis stark bewölkt, meist bleibt es niederschlagsfrei. Erst am Nachmittag und Abend kann es stellenweise regnen. Die Temperaturen erreichen 14 Grad. Zeitweise wird es auf dem Brocken stürmisch.

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Dezember, kann es gelegentlich regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch.

Sachsen-Anhalt am Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, Sturm im Harz

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen um die 11 Grad, im Harz bei 8 Grad. Auf dem Brocken stürmt es weiterhin.

In der Nacht zu Freitag, dem 12. Dezember, ist es wolkig, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad zurück. Es bleibt stürmisch auf dem Brocken.