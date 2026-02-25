Bald 18 Grad und Sonne - das Wetter zeigt zunehmend frühlingshaft. Doch für viele beginnt jetzt auch die Heuschnupfen-Saison.

Frühling kommt - aber auch die Heuschnupfen-Zeit

Die Luft wird in Berlin und Brandenburg frühlingshaft warm - 18 Grad warm soll es am Freitag werden.

Berlin/Potsdam - Jetzt weht bald ein Hauch von Frühling: Die Temperaturen steigen bis zum Freitag auf um die 18 Grad in Berlin und Brandenburg. Der Wetterumschwung ist jetzt auch für Allergiker spürbar, da der Pollenflug etwa bei der Hasel startet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) beschreibt die Aussichten mit „zunehmend frühlingshaft“. Die Nächte und frühen Morgenstunden bleiben zunächst frostig mit bis zu minus zwei Grad.

Sonne und 18 Grad in Sicht

Die Höchsttemperaturen liegen heute dann bei etwa 13 Grad. Es bleibt trocken mit Aufheiterungen. Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter.

Der Donnerstag bringt einen Temperaturanstieg bis zu 16 Grad. Am Freitag locken warme 18 Grad ins Freie. Es zeigt sich die Sonne, bevor es am Samstag laut DWD wieder mehr Wolken und Regen geben soll.

Heuschnupfen-Zeit beginnt

Tränende und juckende Augen, eine laufende Nase und Niesreiz im Freien? Nach einer Pollenpause sind am Donnerstag mittlere Belastungen mit Haselpollen in Berlin zu erwarten, wie aus dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD hervorgeht. Auch die Erlenblüte wird stärker.