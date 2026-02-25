Frühlingshafte Temperaturen laden in Niedersachsen und Bremen zum draußen sein ein – vielerorts werden zweistellige Werte erwartet. Wo wird es besonders mild?

Das Wetter ist vielerorts frühlingshaft - auf den ostfriesischen Inseln wird es allerdings nicht so warm wie auf dem niedersächsischen Festland. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich heute über sehr mildes Wetter freuen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes liegen die Temperaturen zwischen 14 Grad im Raum Göttingen und bis 18 Grad in der Grafschaft Bentheim. Dazu weht ein meist schwacher südlicher Wind.

Auch am Donnerstag erreichen die Temperaturen vielerorts zweistellige Werte - laut der Vorhersage werden im Raum Göttingen bis zu 17 Grad erwartet. Im Küstenbereich ist es kühler, dort sind am Nachmittag auch kurze Regenschauer wahrscheinlich. Die Höchstwerte auf den Inseln liegen am Donnerstag bei etwa 7 Grad, wie der Wetterdienst mitteilte.