Greta Heimann aus Halle hat geschafft, wovon viele träumen: Sie steht bei "The Voice of Germany" im Finale. Um den Sieg zu erringen, muss sie sich gegen sechs Kontrahenten durchsetzen.

Jubel in Halle: Greta Heimann schafft es bei "The Voice of Germany" ins Finale

Die Kandidatinnen und Kandidaten für das Finale bei "The Voice of Germany" stehen fest.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Battles, die Teamfights sowie das Halbfinale von "The Voice of Germany" sind vorbei. Nun steht fest, wer es ins Finale der Show geschafft hat.

Drei Talente aus Sachsen-Anhalt mussten im Vorfeld bereits Abschied nehmen. Der Eisleber Marc Spitze (28) und Felix Hellwig (23) aus Magdeburg sind bei "The Voice of Germany" nicht mehr dabei. Sie konnten in den Battles nicht überzeugen.

Für Linus Bruhn war in der letzten Runde der Teamfights Schluss. Er musste sich gegen Marvin aus dem Team Nico geschlagen geben.

"The Voice of Germany": Nur Greta Heimann schafft es ins Finale

Als einziges Talent aus Sachsen-Anhalt hat es Greta Heimann (20) aus Halle ins Halbfinale geschafft. Sie überstand die Battles und konnte mit ihrer Performance in den Teamfights überzeugen.

Was die 20-Jährige so drauf hat, zeigte sie am 5. Dezember im Halbfinale. Dort verzauberte sie die Zuschauerinnen und Zuschauer und Coaches mit dem Song "Cello" von Udo Lindenberg. Damit steht die Hallenserin am 12. Dezember nun im Finale von "The Voice of Germany".

Dort muss sie sich gegen sechs starke Kontrahenten durchsetzen. Ebenfalls ins Finale haben es Vasco José Mano und Oxa aus dem Team Shirin, Anne Mosters und Marvin Tapper aus dem Team Nico, Bernarda Brunovic aus dem Team Fanta sowie Max Pesé aus dem Team Rea geschafft.

Eigentlich waren für das Finale insgesamt nur fünf Plätze vorgesehen, doch – Überraschung – durch den Nikolaustag durften zwei weitere Kandidaten ins Finale einziehen.

Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Teams:

The Voice of Germany: Team Shirin

Vasco José Mano (Demi Lovato – "Stone Cold")

Oxa (Michael Jackson – "Earth Song")

Diese Talente aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Manuël Stepanova (Ne-Yo – So Sick)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Kamai Kapric (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl’s Best Friend)

Daiana „Di“ Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Jasmine Lajeunesse (Prince – Kiss)

Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)

Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")

Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")

Maesra (Mero - "Statement")

Ereza (James Brown – "I Got You (I Feel Good)")

The Voice of Germany: Team Rea

Max Pesé (Ray Charles – "Hallelujah, I Love Her So")

Diese Talente aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:

Boysie White (James Brown – It’s A Man’s Man’s Man’s World)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Ryan Bridge Madrid (Sia – Titanium)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

Cara Kienzle (Ayliva – Hässlich)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)

Andrea Galetti (Adele – Rolling In The Deep)

Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")

Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")

Elba Band (ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka")

Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")

Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")

The Voice of Germany: Team Nico

Greta Heimann (Philipp Poisel – "Eiserner Steg")

Anne Mosters (Kelly Clarkson – "Because Of You")

Marvin Tapper (James Arthur – "September")

Diese Talente aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Eugenie Moine (Dua Lipa – New Rules)

Marc Spitze (Foo Fighters – Best Of You)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur kurz glücklich)

Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")

Zeynep Avci (Sezen Aksu - "Unutamam")

Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - "Wie Du Manchmal Fehlst")

Louk Jones (Linkin Park – "Crawling")

The Voice of Germany: Team Michi & Smudo

Bernarda Brunovic (Christina Aguilera – "Fighter")

Diese Talente aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth – Jealous)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Samira Hofbauer (Demi Lovato – Anyone)

Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")

Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")

Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")

Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")

Lisa Asante (Idina Menzel – "Let It Go")

Karl Frierson II. (The Temptations – "My Girl")

Clifford Dwenger (Kendrick Lamar – "DNA.")

The Voice of Germany: Team Calum

Beide Talente von Calum Scott, Joelisa Serwah André und Vincent Rinne, sind im Halbfinale ausgeschieden.

Diese Talente aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:

Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")

Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")

Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")

Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")

Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")

Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")

Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")

Tina Ruseva (Jessie J - "Do It Like A Dude")

Lara Samira Will (Elton John - "Your Song")

Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart of Stone")

Joelisa Serwah André (Melanie Martinez – "Pacify Her")

Vincent Rinne - (Jeremias – "Meer")

Das Finale von "The Voice of Germany" wird am Freitag, dem 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.