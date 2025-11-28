Talent in TV-Show Linus Bruhn will bei The Voice nicht nur singen
Vor zehn Jahren, als er das erste Mal bei The Voice of Germany antrat, scheiterte Linus Bruhn in der dritten Runde. Jetzt stand er wieder in der dritte Runde, in den Team Fights als letzter aller 36 Kandidaten auf der Bühne. Wie geht es für ihn weiter? Vielleicht sogar nicht nur in dieser Staffel bei The Voice?
Halle (Saale)/MZ. - Der 26-jährige Linus Bruhn ist schon zum zweiten Mal im Castingformat „The Voice of Germany“ zu sehen. Vor zehn Jahren hatte der jugendliche Bruhn seinen ersten Erfolgsauftritt in der Show und konnte drei Runden überstehen. Als sogenannter Allstar, wie er wegen seines Comeback-Status in der Sendung genannt wird, wollte er es diesmal weiter bringen.