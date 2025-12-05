weather regenschauer
  4. The Voice of Germany: Greta Heimann spielt Cello, singt von einem Keller in Halle und steht im Finale

Im Halbfinale von The Voice of Germany überrascht Greta Heimann, die 20-jährige Jura-Studentin aus Halle, die Jury, das Publikum und die TV-Zuschauer nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit gleich zwei Instrumenten. In der einen Zeile, die sie ändert, hat auch Halle seinen Platz.

Von Frank Klemmer Aktualisiert: 06.12.2025, 00:06
Berlin/Halle (Saale)/MZ. - Greta Heimann hat es geschafft: Die 20-jährige Jura-Studentin aus Halle steht im Finale von The Voice of Germany. Dass sie das geschafft hat, hat eine ganze Menge mit Halle zu tun.