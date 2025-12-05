The Voice of Germany Greta Heimann spielt Cello, singt von einem Keller in Halle und steht im Finale

Im Halbfinale von The Voice of Germany überrascht Greta Heimann, die 20-jährige Jura-Studentin aus Halle, die Jury, das Publikum und die TV-Zuschauer nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit gleich zwei Instrumenten. In der einen Zeile, die sie ändert, hat auch Halle seinen Platz.