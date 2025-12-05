weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Ehrenamt im Harz: Quedlinburger Götz Hupe: Auch mit 70 für seinen Kindersport im Einsatz

Ehrenamt im Harz Quedlinburger Götz Hupe: Auch mit 70 für seinen Kindersport im Einsatz

Er ist sportlich, ideenreich und unermüdlich für den Behindertensport im Einsatz: der Quedlinburger Götz Hupe. Warum er auch mit 70 Jahren nicht ans Aufhören denkt.

Von Jens Müller Aktualisiert: 05.12.2025, 20:21
Götz Hupe macht auch mit 70 allen noch was vor. Hier zeigt er den Kids, wie ein verkürzter Liegestütz funktioniert. Er hat aber auch noch den richtigen drauf.
Götz Hupe macht auch mit 70 allen noch was vor. Hier zeigt er den Kids, wie ein verkürzter Liegestütz funktioniert. Er hat aber auch noch den richtigen drauf. Foto: Dirk Harnisch

Quedlinburg. - Gelungene Überraschung für Götz Hupe. Zu seinem 70. Geburtstag hatten seine Mitstreiter vom Behinderten- und Reha-Sportverein (BRSV) Sine Cura in Quedlinburg etwas ganz Besonderes für den langjährigen Übungsleiter vorbereitet. Und der denkt noch lange nicht ans aufhören.