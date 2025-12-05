Erschütternder Prozess Messerangriff von Gerbstedt: „Zehn Mal stach er auf mich ein“ - Opfer ringt vor Gericht um Worte

Mit Tränen in den Augen schildern Mutter und Tochter den Albtraum vom 19. Juni 2025. Damals soll ein 37-Jähriger in Gerbstedt versucht haben, die Mutter seiner Ex-Freundin mit dem Messer zu erstechen. Die Brutalität des Angriffs lässt den Saal erstarren – nur einer scheint ungerührt.