Erschütternder Prozess Messerangriff von Gerbstedt: „Zehn Mal stach er auf mich ein“ - Opfer ringt vor Gericht um Worte
Mit Tränen in den Augen schildern Mutter und Tochter den Albtraum vom 19. Juni 2025. Damals soll ein 37-Jähriger in Gerbstedt versucht haben, die Mutter seiner Ex-Freundin mit dem Messer zu erstechen. Die Brutalität des Angriffs lässt den Saal erstarren – nur einer scheint ungerührt.
Aktualisiert: 05.12.2025, 23:35
Gerbstedt/Halle/MZ. - Wer in der Leitstelle Notrufe entgegennimmt, bekommt stets das schreckliche Ereignis als erster Helfer ungefiltert mit: Panik und Angst, Schreie, Weinen, Atemnot, chaotische oder bruchstückhafte Beschreibungen des Geschehens.