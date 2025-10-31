Greta Heimann aus Halle sorgte bei den Battles von "The Voice of Germany" für große Emotionen. Mit ihrer Performance begeisterte sie nicht nur die Coaches, sondern auch Rapper Cro. Die 20-Jährige bleibt weiter im Rennen um den Sieg.

Großer Auftritt bei den "The Voice"-Battles: Greta aus Halle begeistert – auch Cro ist Fan

Greta Heimann aus Halle überzeugt auch in den Battles bei The Voice of Germany.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Vierer-Buzzer in den Blind Auditions – dem ersten Vorsingen bei der TV-Show – wurde Großes von ihr erwartet. Die 20-jährige Greta Heimann, die in Halle studiert, beweist aber auch in der zweiten Runde, den Battles bei „The Voice of Germany“, dass Zuschauer sich ihren Namen besser merken sollten.