Milde Meeresluft sorgt in Sachsen-Anhalt für frühlingshafte Temperaturen. Die Sonne lässt sich am Donnerstag ab und zu blicken – das Wetter bleibt aber weiterhin eher wolkig, grau und ungemütlich.

Die Sonne zeigt sich! Im Dezember herrscht weiterhin mildes Frühlingswetter

Trotz gebietsweisem Regen und Wolken erwartet Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen milde Temperaturen. Im Harz wird es hingegen windig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter einem Tiefdruckeinfluss zunehmend milde Meeresluft ins Land. Dadurch fallen die Temperaturen meist nur nachts unter die Zehn-Grad-Grenze.

Sachsen-Anhalt am Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, Sturm im Harz

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen um die 11 Grad, im Harz bei 8 Grad. Auf dem Brocken stürmt es.

In der Nacht zu Freitag, dem 12. Dezember, ist es wolkig, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen gehen auf 1 bis 4 Grad Celsius zurück. In den Morgenstunden muss örtlich mit flachen Dunst- und Nebelfeldern gerechnet werden, teilt der DWD mit.

Wechselhaftes Wetter am Freitag

Nach Abzug der Nebelfelder zeigt sich Freitag, der 12. Dezember, heiter und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad Celsius. Der Wind dreht auf Süd und bleibt schwach.

In der Nacht zu Samstag, dem 13. Dezember, ist es teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten zwischen 1 und 4 Grad. Es bleibt schwachwindig.

Wetter am Samstag bleibt grau und verregnet

Am Samstag, dem 13. Dezember, nimmt die Bewölkung wieder zu. Das Wetter zeigt sich zunächst neblig-trüb, später kann es laut DWD örtlich zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad Celsius.

Auch die Nacht zu Sonntag, dem 14. Dezember, ist bei örtlichem Regen wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.

Wetter am Sonntag: Sonniger Abschluss der Dezember-Woche in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag, dem 14. Dezember, lockert sich die Wolkendecke aus der Nacht wieder auf, sodass die Sonne durchkommt. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Auf dem Brocken kommt es zu Sturmböen.

In der Nacht zu Montag, dem 15. Dezember, ziehen Wolken auf, es bleibt niederschlagsfrei. Die Werte kühlen sich auf 1 bis 4 Grad ab. Vereinzelt kann es zu Bodenfrost kommen. Weiterhin stürmt es auf dem Brocken.