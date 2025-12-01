Weihnachtsmagie: Halles Straßenbahnfreunde laden im Advent zu einer besonderen Fahrt mit einer weihnachtlich geschmückten Tatra-Bahn ein. Was Fahrgäste dabei erleben können.

Mit Video: Adventsbahn rollt durch Halle - Womit sie angetrieben wird und wer mitfahren darf

Laden in die Adventsbahn ein: Jacqueline Matheis als Engel (v.l.), Saskia Lochmann, Ulrike Korn, Weihnachtsmann Philipp Hackemesser und die Fahrer André-Maximilian Würz und Christoph Sawatzki von den „Halleschen Straßenbahnfreunden“.

Halle (Saale)/MZ. - „Alle Jahre wieder ...“ - kommt nicht nur das Christuskind, sondern rollt auch eine ganz besondere Straßenbahn durch Halles Straßen. Zu verdanken ist das den „Halleschen Straßenbahnfreunden“, die sich als Verein um den Bestand des historischen Straßenbahndepots kümmern - und seit 2002 in der Weihnachtszeit zu einer Fahrt mit der festlich geschmückten Adventsbahn einladen.