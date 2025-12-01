weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Adventsbahn mit Weihnachtsmann fährt vor Weihnachten in Halle

Alte Tatra-Bahn Mit Video: Adventsbahn rollt durch Halle - Womit sie angetrieben wird und wer mitfahren darf

Weihnachtsmagie: Halles Straßenbahnfreunde laden im Advent zu einer besonderen Fahrt mit einer weihnachtlich geschmückten Tatra-Bahn ein. Was Fahrgäste dabei erleben können.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 01.12.2025, 20:48
Laden in die Adventsbahn ein: Jacqueline Matheis als Engel (v.l.), Saskia Lochmann, Ulrike Korn, Weihnachtsmann Philipp Hackemesser und die Fahrer André-Maximilian Würz und Christoph Sawatzki von den „Halleschen Straßenbahnfreunden“.
Laden in die Adventsbahn ein: Jacqueline Matheis als Engel (v.l.), Saskia Lochmann, Ulrike Korn, Weihnachtsmann Philipp Hackemesser und die Fahrer André-Maximilian Würz und Christoph Sawatzki von den „Halleschen Straßenbahnfreunden“. (Foto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - „Alle Jahre wieder ...“ - kommt nicht nur das Christuskind, sondern rollt auch eine ganz besondere Straßenbahn durch Halles Straßen. Zu verdanken ist das den „Halleschen Straßenbahnfreunden“, die sich als Verein um den Bestand des historischen Straßenbahndepots kümmern - und seit 2002 in der Weihnachtszeit zu einer Fahrt mit der festlich geschmückten Adventsbahn einladen.