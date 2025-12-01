Eine Einbruchsserie in Hettstedt verunsicherte die Einwohner monatelang. Statistisch gesehen geschah zeitweise durchschnittlich ein Einbruch pro Tag. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie sie ihm auf die Spur gekommen ist und was bisher bekannt ist.

Polizei nimmt Verdächtigen für Einbruchsserie in Hettstedt fest - was bisher bekannt ist

Eine Einbruchsserie versetzte in diesem Jahr die Menschen in Hettstedt in Angst.

Arnstein/Hettstedt/MZ. - Monatelang herrschte in und um Hettstedt Angst. Angst vor dem nächsten Einbruch. Durchschnittlich einer pro Tag wurde von der Polizei im Rahmen einer Einbruchsserie zwischenzeitlich festgestellt. So wurde etwa bei einem Paar eingebrochen, dessen Frau hochschwanger war. Doch nun gibt es erste Ermittlungserfolge der Polizei.