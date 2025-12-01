Der 26-jährige kam im Oktober als Ersatz für den verletzten Kai Kristian und hatte erst Anlaufschwierigkeiten. In den Derbys lief er nun zu Höchstform auf. Doch: Wie geht es mit ihm weiter? Und wie steht es um eine Rückkehr von Stammgoalie Kai Kristian?

Bleibt er oder geht er? So planen die Saale Bulls mit Derbyheld Daniel Allavena

Daniel Allavena lief in den Derbys gegen die IceFighters Leipzig zu Höchstform auf.

Halle/MZ - In den vergangenen Wochen befanden sich die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga in einem unruhigen Wellengang. Es gab ein ständiges Auf und Ab, von Konstanz keine Spur. Coach Marko Raita geriet bei den Fans in die Kritik, eine Veränderung, gar in Form eines Trainerwechsels, schien in Halle nicht mehr ausgeschlossen. Bei den beiden Derbys gegen die IceFighters Leipzig am Wochenende stand also enorm viel auf dem Spiel.