Piesteritz/MZ. - Torwart-Legende Dieter Olle ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Darüber informiert in tiefer Trauer der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Mit einer Gedenkminute für den Keeper am Sonntagabend vor dem Regionalligaspiel gegen Staßfurt wird der Handballer geehrt. „Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von einer Grün-Weißen Legende. Als Torhüter, Trainer, Vorstand, Entertainer, Begleiter und Freund in guten und schweren Zeiten war er über Jahrzehnte eine feste Größe im Verein. Sein Siegeswillen, sein Einsatz und seine ständige Bereitschaft werden uns unvergessen bleiben. Sein größter Erfolg als Übungsleiter war der Gewinn der Landesmeisterschaft mit der D-Jugend. Wir werden Dieter Olle nie vergessen“, sagt Hallensprecher Rene Peper.

