Mit dem Anschieben der Pyramide auf dem Amsdorfer Dorfplatz beginnt offiziell die Weihnachtszeit. Musik, Kinderprogramm und kulinarische Angebote lockten zahlreiche Besucher. Weitere Adventshöhepunkte stehen schon bevor.

Amsdorf startet in die Weihnachtszeit: Pyramide dreht sich auf dem Dorfplatz

Amsdorf/MZ/bth - Die Pyramide dreht sich auf dem Dorfplatz in Amsdorf. Mit dem Anschieben der Pyramide wird im Ort die Weihnachtszeit offiziell eingeläutet. Die Knirpse der Amsdorfer Kita erfreuten die Besucher mit einem Weihnachtsprogramm. Lucia Tänzer (Keyboard) und Matti Berger (Saxofon), beide lernen an der Musikschule in Teutschenthal, erfreuten die Gäste mit Weihnachtsmusik.