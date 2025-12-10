Weil dauerhaft zu wenige Kinder hier betreut werden, soll die Kindertagesstätte in Reppichau geschlossen werden. Wie endgültig diese Entscheidung ist und wie es nun weitergeht.

Einrichtung fehlen die Kinder - Muss die Kita in Reppichau tatsächlich geschlossen werden?

36 Kinder können in der Kita „Eike von Repgows Zwergenhaus“ in Reppichau betreut werden, 14 sind es derzeit.

Reppichau/MZ. - Der kleinsten Kindertagesstätte des Osternienburger Landes fehlen die Kinder. Zum 1. August war nicht einmal jeder zweite Platz belegt. Für die nächsten Jahre sieht es nicht besser aus. Eine Schließung scheint unausweichlich.