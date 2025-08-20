Die Verwaltung des Osternienburger Landes informiert darüber, wie viele Kinder die Kitas und Horte der Gemeinde besuchen. Dabei zeigt sich, dass viele Plätze nicht besetzt sind.

Viele Kita-Plätze nicht besetzt: Osternienburger Land gehen die Kinder aus

Die Kita „Zwergenhaus“ in Reppichau besuchen derzeit elf Kindergartenkinder. 26 Plätze gibt es.

Osternienburg/MZ. - Wird das Osternienburger Land in den kommenden Jahren genügend Kinder für sieben Kindertagesstätten und drei Horte haben? Dieser Frage werden sich die Mitglieder des Gemeinderates in den nächsten Monaten stellen müssen.