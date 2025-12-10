Neben den großen Weihnachtsmärkten locken auch kleinere Veranstaltungen. Am dritten Adventswochenende finden Weihnachtsmärkte in Neudorf und Schielo statt. Das erwartet die Besucher.

Neudorf/Schielo/MZ/tho. - Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist wieder da. Neben den großen Märkten locken allerorts auch kleine, aber feine Angebote. In den Reigen der Veranstalter reihen sich im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode am dritten Adventswochenende auch die Vereine aus Neudorf und der Schieloer Förderverein der Feuerwehr zusammen mit dem Organisationsteam des Brunnenfests ein.