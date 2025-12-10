Mit VR-Brille in den Untergang: Leipzig zeigt die Erlebnisschau „Titanic: Eine immersive Reise“. Vom Teller übers Waschbecken bis zum Countdown ist alles dabei.

Das geht nicht gut aus: Blick vom Leipziger Rettungsboot aus auf die sinkende „Titanic“

Leipzig/MZ - „Wir sind alle Passagiere auf der Titanic – jeden Tag.“ Ein Satz, der am Ende des Rundganges zu lesen ist. Ein Satz, der den Bogen schlägt zur Ausgangsfrage der Schau: Was macht die Faszination „Titanic“ aus? Zwischendrin gibt es detailgetreue Raumnachbildungen von jenem Schiff, das als unsinkbar galt und das am 10. April 1912 seine Jungfernfahrt vom englischen Southampton nach New York antrat.