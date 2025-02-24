Milde Meeresluft sorgt in Sachsen-Anhalt für frühlingshafte Temperaturen. Die Sonne lässt sich jedoch selten blicken - das Wetter bleibt wolkig, grau und ungemütlich.

Trotz gebietsweisem Regen und Wolken erwartet Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen milde Temperaturen. Im Harz wird es hingegen windig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter einem Tiefdruckeinfluss zunehmend milde Meeresluft ins Land. Dadurch fallen die Temperaturen meist nur nachts unter die Zehn-Grad-Grenze.

Wetter am Mittwoch: Grauer Himmel und stürmische Böen auf dem Brocken

Am Mittwoch, dem 10. Dezember, ist es wechselnd bis stark bewölkt bei zeitweisem Regen. Die Temperaturen erreichen 13 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken kann es laut DWD zeitweise stürmisch werden.

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Dezember, bleibt es zunächst stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte lockert der Himmel auf. Es bleibt Angaben zufolge niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 5 bis 9 Grad.

Sachsen-Anhalt am Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, Sturm im Harz

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen um die 11 Grad, im Harz bei 8 Grad. Auf dem Brocken stürmt es weiterhin.

In der Nacht zu Freitag, dem 12. Dezember, ist es wolkig, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen gehen auf 1 bis 4 Grad Celsius zurück. In den Morgenstunden muss örtlich mit flachen Dunst- und Nebelfeldern gerechnet werden, teilt der DWD mit.

Wechselhaftes Wetter am Freitag

Nach Abzug der Nebelfelder zeigt sich der Freitag, 12. Dezember, heiter und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad Celsius. Der Wind dreht auf Süd und bleibt schwach.

In der Nacht zu Samstag, dem 13. Dezember, ist es teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten zwischen 0 und 3 Grad. Es bleibt schwachwindig.

Wetter am Wochenende bleibt grau und verregnet

Am Samstag, dem 13. Dezember, nimmt die Bewölkung wieder zu. Das Wetter zeigt sich zunächst neblig-trüb, später kann es örtlich laut DWD zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad Celsius.

Auch die Nacht zum Sonntag, 14. Dezember, ist bei örtlichem Regen wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.