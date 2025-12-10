Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist toll, läuft aber „nur“ im Fernsehen. Live-Erlebnisse gibt es aber in Sachsen-Anhalt einige zu erleben.

Halle/MZ - Natürlich sind die Wiener Philharmoniker mit ihrem Neujahrskonzert nur schwer an Popularität zu übertreffen, aber die meisten Menschen schauen das Ereignis doch nur im Fernsehen. Dabei gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Livekonzerte kurz nach Silvester, die Schwung in das neue Jahr bringen. Hier eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereits am 1. Januar geht es los. Im Opernhaus Magdeburg führt die Philharmonie mit Yoichi Yamashita an der Violine sowohl um 14.30 Uhr als auch um 18 Uhr „Tango, Walzer, Galopp und mehr“ auf. In der Oper Halle spielt die Staatskapelle um 15 Uhr gemeinsam mit der Sopranistin Hyejin Lee und Tenor Chulhyun Kim Stücke unter anderem von Bizet, Rossini und J. Strauss. Das Konzert wird zudem am 3. Januar um 19 Uhr im Merseburger Ständehaus zu hören sein.

Musik und Tanz

Das Anhaltische Theater in Dessau lädt ebenfalls am Neujahrstag ein, um 17 Uhr zu einer „Musikalischen Reise durch Südamerika“ ein. Dabei ist mit der Anhaltischen Philharmonie Dessau und Solisten nicht nur Musik zu hören, sondern auch Tanz. Die Aufführung wird auch am 6., 10. und 18. Januar zu erleben sein.

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck führt am 1. Januar um 15 Uhr im Aschersleber Bestehornhaus zusammen mit der Mezzosopranistin Undine Dreißig entlang des Gedichtzyklus „Die dreizehn Monate“ von Erich Kästner Stücke von unter anderem Mozart, Brahms und Kurt Weill auf. Dieses Konzert erklingt zwei Tage später, am 3. Januar, 17 Uhr, auch im Carl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg. Beginn ist 17 Uhr. Und ein weiteres Mal ist es zu erleben am 10. Januar, 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Nachterstedt in der Gemeinde Seeland.

Bandoneon in Weißenfels

Am 4. Januar, ist die Jenaer Philharmonie zu Gast im Volkshaus Weißenfels, zusammen mit Omar Massa am Bandoneon. Gespielt werden Stücke von Suppè, Strauss, Piazolla und anderen.

Am 6. Januar sind Musik und Ballett im Köthener Bachsaal zu erleben. Ab 16 Uhr wird das Wiener-Walzer-Orchester gemeinsam mit Solisten und Tänzern beliebte Melodien wie „An der schönen blauen Donau“ oder „Wiener Blut“ aufführen.