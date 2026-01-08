„We go for Morocco“: Gemeinsam mit Freunden und Unterstützern haben ein hallescher Musikproduzent und früherer HSC-96-Trainer sowie ein aus Kamerun stammender, inzwischen in Halle lebender Fußballer ein Musikvideo gedreht. Was die Idee dahinter ist.

Filmdreh am Felsenblick: Was einen kleinen Fußballverein aus Halle mit dem Afrika-Cup verbindet

Methodius Koge Ekwoge (M.) aus Kamerun gehört beim HSC 96 zu den Top-Spielern nicht nur dieser Saison. Für ein besonderes Musikvideo stellte der Fußballer im Sommer bei einem Filmdreh am Felsenblick nun auch sein musikalisches Talent unter Beweis.

Halle (Saale)/MZ. - Er kam im Juni 2023 nach Deutschland und gehört zu den Top-Spielern beim Stadtligisten HSC 96: Fußball-Star Methodius Koge Ekwoge, kurz Koge genannt, hat bei einer besonderen Performance im vergangenen Spätsommer auch sein musikalisches Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und das für eine Aktion, die mit dem aktuell laufenden Afrika-Cup in Marokko zu tun hat.