EIL
Musik und Fußball Filmdreh am Felsenblick: Was einen kleinen Fußballverein aus Halle mit dem Afrika-Cup verbindet
„We go for Morocco“: Gemeinsam mit Freunden und Unterstützern haben ein hallescher Musikproduzent und früherer HSC-96-Trainer sowie ein aus Kamerun stammender, inzwischen in Halle lebender Fußballer ein Musikvideo gedreht. Was die Idee dahinter ist.
08.01.2026, 09:56
Halle (Saale)/MZ. - Er kam im Juni 2023 nach Deutschland und gehört zu den Top-Spielern beim Stadtligisten HSC 96: Fußball-Star Methodius Koge Ekwoge, kurz Koge genannt, hat bei einer besonderen Performance im vergangenen Spätsommer auch sein musikalisches Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und das für eine Aktion, die mit dem aktuell laufenden Afrika-Cup in Marokko zu tun hat.