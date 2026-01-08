weather schneeschauer
Rückraumspielerin glänzt in der Bundesliga „Cara für Deutschland“: Hat Wildcat Reuthal Chancen im Nationalteam?

Die Fans von Bundesligist Union Halle-Neustadt wünschen sich Torjägerin Cara Reuthal in der Nationalmannschaft. Ihre Zahlen sind stark. Welches Problem bleibt.

Von Tobias Grosse 08.01.2026, 17:30
Cara Reuthal glänzte gegen den THC mit 13 Toren.
Halle/MZ. - Die Fans der Wildcats haben am Mittwochabend einen frommen Wunsch geäußert. Im Ost-Derby der Handball-Bundesliga waren 15 Minuten gespielt, als Cara Reuthal für Union Halle-Neustadt zum 9:9 gegen den Thüringer HC traf. Es war bereits der vierte Treffer der Rückraumspielerin, was die Anhänger mit „Cara für Deutschland“-Rufen honorierten.