Die Fans von Bundesligist Union Halle-Neustadt wünschen sich Torjägerin Cara Reuthal in der Nationalmannschaft. Ihre Zahlen sind stark. Welches Problem bleibt.

Halle/MZ. - Die Fans der Wildcats haben am Mittwochabend einen frommen Wunsch geäußert. Im Ost-Derby der Handball-Bundesliga waren 15 Minuten gespielt, als Cara Reuthal für Union Halle-Neustadt zum 9:9 gegen den Thüringer HC traf. Es war bereits der vierte Treffer der Rückraumspielerin, was die Anhänger mit „Cara für Deutschland“-Rufen honorierten.