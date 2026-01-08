weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Unterricht trotz Schnee Und Eis?: Ein ganz eigenes Wetter-Chaos: Respekt für die Schulleiter in Halle! (Kommentar)

Unterricht trotz Schnee und Eis? Ein ganz eigenes Wetter-Chaos: Respekt für die Schulleiter in Halle! (Kommentar)

Gibt es am Freitag ein Schnee- oder Eis-Chaos in Halle? Das wird das Wetter zeigen. Egal wie schlecht es wird: Chaotisch genug war schon der Donnerstag. Gefordert waren da plötzlich vor allem die Schulleiter - auch in Halle. Weil sonst keiner etwas entscheiden wollte.

Von Frank Klemmer 08.01.2026, 17:03
Wie gefährlich wird der Winter am Freitag? Noch spannender ist aber eine andere Frage: Warum entscheiden das Schulleiter?
Zunächst mal der guten Ordnung halber: Ja, es ist Winter. Und dazu gehört - auch wenn wir es fast verlernt habe - Schnee auch in tiefen Lagen. Und auf Straßen.