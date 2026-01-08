Unterricht trotz Schnee und Eis? Ein ganz eigenes Wetter-Chaos: Respekt für die Schulleiter in Halle! (Kommentar)

Gibt es am Freitag ein Schnee- oder Eis-Chaos in Halle? Das wird das Wetter zeigen. Egal wie schlecht es wird: Chaotisch genug war schon der Donnerstag. Gefordert waren da plötzlich vor allem die Schulleiter - auch in Halle. Weil sonst keiner etwas entscheiden wollte.