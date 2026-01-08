Über 300 süße Nager aus ganz Deutschland und den Niederlanden buhlen am Wochenende in Teutschenthal um die Gunst der Preisrichter. Bei der Schau des Landesverbandes geht es in der Meerschweinchenschule aber auch um Tipps zur Haltung.

Wer ist das schönste Meerschweinchen im ganzen Land?

Wie in den Vorjahren begutachten Juroren die Tiere und bewerten Typ, Bau, Ohren, Fell und vieles mehr.

Halle (Saale)/MZ. - Der Niedlichkeitsfaktor ist extrem hoch, der Besucheransturm auch: Mit rund 600 Besuchern, so wie in den Vorjahren, rechnet Kathrin Schirmer auch am Samstag und Sonntag im Kulturhaus Teutschenthal am Schafberg 3. Jeweils um 10 Uhr öffnet die Landesausstellung des Verbandes dort die Tore. „31 Aussteller mit 326 Tieren haben sich angemeldet“, so die Vorsitzende des Landesverbandes der Meerschweinchenfreunde Deutschlands.