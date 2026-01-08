es hätte ja beinahe geklappt mit den weißen Weihnachten in Halle. Der Schnee kam nur ein paar Tage verspätet. Doch dafür soll er laut Wetteraussicht jetzt erstmal bleiben. Und auch wenn es nur eine sehr dünne Schicht ist - die Kinder freut es sehr! Denn selbst mit wenig Schnee kann man viel machen.

Bei den aktuellen kalten Temperaturen wird er manchmal besonders fein und pulverig. Dann kann man ihn zwar nur noch schlecht zu Kugeln formen, aber in die Luft werfen kann man ihn trotzdem. Und dann kommt er als wunderbarer Schneeschauer wieder herunter. Zumindest für einen kurzen Moment schneit es dadurch so richtig um einen herum. Man muss halt nehmen, was man bekommt.

Und mal ehrlich: minus sieben Grad Celsius und Schnee sind doch wirklich besser als plus zwei und Matsch. Ich hoffe, dass der Januar noch ein bisschen länger so schön winterlich bleibt.

