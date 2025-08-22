Archäologen graben wieder auf dem Gelände. Warum diesmal rund um die Ruine der Klosterkirche große Löcher ausgehoben wurden

Am Kloster Kaltenborn bei Emseloh wird wieder gegraben.

Emseloh/MZ. - Bis vor Kurzem waren sie noch in wetterfeste schwarze Folie verpackt. Seit dieser Woche scheint nun wieder das Tageslicht auf die imposanten Mauerreste des versunkenen Klosters Kaltenborn. Bei der dritten Grabung seit 2023 forschen die Archäologen diesmal aber weniger hier in den Überresten der Klosterkirche, der Klausur und des Kreuzgangs.