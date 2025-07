Zum Richtfest in der Liebenauer Straße wurden die obligatorischen Nägel in einen dicken Balken geschlagen.

Halle (Saale)/MZ - Voraussichtlich im kommenden Frühjahr wird der Neubau in der Liebenauer Straße in Halle vollendet sein. 260 Hortkinder der Grundschule Ullrich von Hutten werden dann in die unteren beiden Etagen einziehen. Während im Obergeschoss elf Kinder in der Wohngruppe und sieben Kinder in der Kinderschutzstelle ein vorübergehendes Zuhause finden.