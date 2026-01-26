weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Erste-Hilfe-Kurs: Drohndorfer Kita macht sich für mögliche Notfälle mit Kindern fit

Erste-Hilfe-Kurs Drohndorfer Kita macht sich für mögliche Notfälle mit Kindern fit

Die Mitarbeiter der Drohndorfer Kita „Bienchen“ haben gemeinsam mit Eltern ihr Erste-Hilfe-Wissen aufgefrischt. Und das auch für Kindernotfälle.

Von Anja Riske 26.01.2026, 14:15
Linda Sommer (links) und Peggy Heidicker trainieren an den Übungspuppen die Erste Hilfe.
Linda Sommer (links) und Peggy Heidicker trainieren an den Übungspuppen die Erste Hilfe. (Fotos: Anja Riske)

Drohndorf/MZ - Dass in einem medizinischen Notfall schnelles Handeln wichtig ist, weiß jeder. Deshalb ist es in einigen Berufen verpflichtend, regelmäßig das Wissen in Erster Hilfe aufzufrischen. So auch im Erzieher-Job. Aus diesem Grund hat am vergangenen Wochenende in der Drohndorfer Kindertagesstätte „Bienchen“ ein solcher Kurs stattgefunden. Das Besondere dabei: Nicht nur Kita-Leiter Steffen Brunkau und seine drei Kolleginnen haben teilgenommen, sondern auch einige Eltern und andere Drohndorfer, die dazu eingeladen waren.