  Zeugnisübergabe in Halle: Für Schüler und Eltern: Wenn Halbjahreszeugnisse in Halle zur Herausforderung werden

Zeugnisübergabe in Halle Für Schüler und Eltern: Wenn Halbjahreszeugnisse in Halle zur Herausforderung werden

Seit 30 Jahren ist Michaela Fritsch Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons. Im Gespräch mit der MZ erklärt sie, wie der Beratungsbedarf bei Eltern und Kindern weiter zunimmt.

Von Charlotte Rießner 27.01.2026, 06:05
Der Tag der Wahrheit: die Zeugnisausgabe.
Der Tag der Wahrheit: die Zeugnisausgabe. (Foto: IMAGO/photothek.de)

Halle (Saale)/MZ. - Bald ist es wieder soweit: Am kommenden Freitag, 30. Januar, erhalten die Schüler in Sachsen-Anhalt ihre Halbjahreszeugnisse. Für viele Familien ist dieser Tag mit Sorgen und Ängsten verbunden – bei Kindern ebenso wie bei ihren Eltern.