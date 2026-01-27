Seit 30 Jahren ist Michaela Fritsch Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons. Im Gespräch mit der MZ erklärt sie, wie der Beratungsbedarf bei Eltern und Kindern weiter zunimmt.

Für Schüler und Eltern: Wenn Halbjahreszeugnisse in Halle zur Herausforderung werden

Halle (Saale)/MZ. - Bald ist es wieder soweit: Am kommenden Freitag, 30. Januar, erhalten die Schüler in Sachsen-Anhalt ihre Halbjahreszeugnisse. Für viele Familien ist dieser Tag mit Sorgen und Ängsten verbunden – bei Kindern ebenso wie bei ihren Eltern.