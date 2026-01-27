Der Stadt Sangerhausen stehen laut Verbandssatzung in diesem Jahr mehr Stimmen zu, obwohl sie gar nicht so viele Einwohner hat.

Der Wasserverband Südharz hat Ende 2024 rund 50.300 Bürger in sechs Kommunen im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz mit Trinkwasser versorgt.

Sangerhausen/MZ. - Wenn sich die Vertreter der sechs Mitgliedskommunen des Wasserverbands Südharz an diesem Freitag, 30. Januar, zur ersten Sitzung im neuen Kalenderjahr treffen, werden üblicherweise zuerst die Mitgliederstimmen festgestellt. Eine Formalie, bei der es schon seit mehreren Jahren zwar keinen ausdrücklichen Streit, aber durchaus gegensätzliche Positionen gibt.