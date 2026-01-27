Tempo 30 für mehr Sicherheit - In Schlaitz soll Höchstgeschwindigkeit dauerhaft runter

Schlaitz/MZ. - Die Freiheitstraße ist eine der am meisten befahrenen Straßen im Muldestausee-Ortsteil Schlaitz. Gefahren werden kann hier, wie laut Straßenverkehrsordnung innerorts üblich, mit einer Geschwindigkeit von maximal 50 Kilometer pro Stunde. Noch. Denn die AfD-Fraktion hat einen Antrag auf eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit in den Gemeinderat eingebracht. Erstmals wird am Dienstag, 27. Januar, im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Ein Urteil wird sich weiterhin der Sozialausschuss bilden, bevor am 11. Februar abschließend im Gemeinderat über das Ansinnen entschieden wird.