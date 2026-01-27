weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Mit Blick auf den Schülerverkehr: Tempo 30 für mehr Sicherheit - In Schlaitz soll Höchstgeschwindigkeit dauerhaft runter

Mit Blick auf den Schülerverkehr Tempo 30 für mehr Sicherheit - In Schlaitz soll Höchstgeschwindigkeit dauerhaft runter

Gefahrenpotenzial an Schulbus-Haltestelle: Muldestausee-Räte müssen über Straße in Schlaitz entscheiden.

Von Ulf Rostalsky 27.01.2026, 08:00
Tempo 30 soll in Schlaitz für mehr Sicherheit sorgen.
Tempo 30 soll in Schlaitz für mehr Sicherheit sorgen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Schlaitz/MZ. - Die Freiheitstraße ist eine der am meisten befahrenen Straßen im Muldestausee-Ortsteil Schlaitz. Gefahren werden kann hier, wie laut Straßenverkehrsordnung innerorts üblich, mit einer Geschwindigkeit von maximal 50 Kilometer pro Stunde. Noch. Denn die AfD-Fraktion hat einen Antrag auf eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit in den Gemeinderat eingebracht. Erstmals wird am Dienstag, 27. Januar, im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Ein Urteil wird sich weiterhin der Sozialausschuss bilden, bevor am 11. Februar abschließend im Gemeinderat über das Ansinnen entschieden wird.