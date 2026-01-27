Ein 61-Jähriger schlägt einem Ascherslebener beim Oktoberfest einen Bierkrug auf den Kopf. Mehr als zwei Jahre später wird der Fall am Amtsgericht verhandelt. Wie das Strafverfahren ausgegangen ist.

Mit einem Bierkrug ist beim einem Oktoberfest in Aschersleben ein Mann durch einen Schlag auf den Kopf verletzt worden.

Aschersleben/MZ - Wie kommt es, dass ein Mann, der nie durch Straftaten in Erscheinung getreten ist, bei einem Oktoberfest auf einen viel größeren Mann losgeht und ihm von hinten einen 0,5-Liter-Tonkrug auf den Kopf haut? Die Körperverletzung liegt schon über zwei Jahre zurück. Nachdem es nun ein Gutachten dazu gibt, wird im Amtsgericht bei Strafrichter Christian Häntschel verhandelt.