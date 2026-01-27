Verhandlung am Amtsgericht Beim Oktoberfest ausgerastet: Ascherslebener schlägt nach Auseinandersetzung mit Bierkrug zu
Ein 61-Jähriger schlägt einem Ascherslebener beim Oktoberfest einen Bierkrug auf den Kopf. Mehr als zwei Jahre später wird der Fall am Amtsgericht verhandelt. Wie das Strafverfahren ausgegangen ist.
27.01.2026, 08:05
Aschersleben/MZ - Wie kommt es, dass ein Mann, der nie durch Straftaten in Erscheinung getreten ist, bei einem Oktoberfest auf einen viel größeren Mann losgeht und ihm von hinten einen 0,5-Liter-Tonkrug auf den Kopf haut? Die Körperverletzung liegt schon über zwei Jahre zurück. Nachdem es nun ein Gutachten dazu gibt, wird im Amtsgericht bei Strafrichter Christian Häntschel verhandelt.