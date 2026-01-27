weather regenschauer
  4. Lidl wird umgebaut: Das können Kunden erwarten

Lidl modernisiert Sangerhäuser Markt Lidl in Sangerhausen erweitert Verkaufsfläche deutlich – was sonst noch geplant ist

Die Lidl‑Filiale in Sangerhausen wird nach 24 Jahren umfassend modernisiert und vergrößert. Während des Umbaus verweist der Discounter auf andere Standorte – und kündigt Neuerungen an.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 27.01.2026, 09:07
Blick auf den Lidl an der Weinbergstraße in Sangerhausen. Der Markt wird derzeit umgebaut.
Sangerhausen/MZ. - Aushänge verweisen die Kunden auf Filialen in benachbarten Städten. Die Discountkette Lidl baut derzeit ihre einzige Filiale in Sangerhausen um.