Lidl modernisiert Sangerhäuser Markt Lidl in Sangerhausen erweitert Verkaufsfläche deutlich – was sonst noch geplant ist

Die Lidl‑Filiale in Sangerhausen wird nach 24 Jahren umfassend modernisiert und vergrößert. Während des Umbaus verweist der Discounter auf andere Standorte – und kündigt Neuerungen an.