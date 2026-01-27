weather regenschauer
  3. Grundsteuerreform in Mansfeld-Südharz: Finanzamt Eisleben hat rund 79.800 Bescheide zur neuen Grundsteuer erlassen

Von den bisher beim Finanzamt Eisleben eingegangenen Einsprüchen sind 3.000 bearbeitet worden. Aus Mansfeld-Südharz sind Klagen beim Finanzgericht des Landes anhängig.

Von Helga Koch 27.01.2026, 10:44
Die meisten Kommunen in Mansfeld-Südharz haben im vergangenen Jahr neue Hebesätze für die Grundsteuer beschlossen.
Eisleben/MZ. - Noch heißt es: abwarten. Denn bisher liegt dem Finanzministerium von Sachsen-Anhalt keine Übersicht vor, wie sich die heftig umstrittene Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuereinnahmen 2025 für die Kommunen ausgewirkt hat.