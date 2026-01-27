Grundsteuerreform in Mansfeld-Südharz Finanzamt Eisleben hat rund 79.800 Bescheide zur neuen Grundsteuer erlassen
Von den bisher beim Finanzamt Eisleben eingegangenen Einsprüchen sind 3.000 bearbeitet worden. Aus Mansfeld-Südharz sind Klagen beim Finanzgericht des Landes anhängig.
27.01.2026, 10:44
Eisleben/MZ. - Noch heißt es: abwarten. Denn bisher liegt dem Finanzministerium von Sachsen-Anhalt keine Übersicht vor, wie sich die heftig umstrittene Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuereinnahmen 2025 für die Kommunen ausgewirkt hat.