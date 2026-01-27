Der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ wurde in Halle an mehreren Orten begangen. Eine extra angereiste Israelin zeigte sich tief berührt.

Halle (Saale)/MZ. - An den Stolpersteinen vor dem Haus in der Leipziger Straße 4 in Halle sind am Dienstag Blumen niedergelegt worden. Anlass war der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In dem Haus lebten einst die Jüdin Sofia Wenzymer und ihre drei Kinder, die im Jahr 1938 nach Polen vertrieben wurden, wo alle in der Stadt Mlawa innerhalb der folgenden fünf Jahre zu Tode kamen.