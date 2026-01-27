Um schweren Unfällen mit rückwärtsfahrenden Müllautos im Burgenlandkreis vorzubeugen, will die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd gefährliche Zufahrten erfassen. Doch das Projekt läuft dem Zeitplan hinterher.

Ein Straßenkataster soll in Weißenfels und Umgebung Leben retten - doch verzögert sich um Jahre

Die Mitarbeiter der Abafallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd und deren Fahrzeuge müssen nicht nur mit Wind und Wetter, sondern auch mit Müllautos unter den unterschiedlichsten Straßenverhältnissen zurechtkommen.

Görschen/Weißenfels/MZ. - „Müllauto überrollt Seniorin“, titelte die Sangerhäuser MZ-Lokalausgabe 2023 und „Müllauto überrollt Fußgängerin“ 2014. 2021 ist wiederum in Halle eine Fünfjährige nach einem Unfall mit einem Entsorgungsfahrzeug gestorben. In Hohndorf im Burgenlandkreis ist im Juli 2022 ein Mann durch einen Lkw schwer verletzt worden, nachdem er den Fahrer beim Rückwärtsfahren einweisen wollte.