32. Juniors Cup 2026 Borussia Dortmund jubelt in der Anhalt Arena - Team des Dessauer SV 97 schafft Historisches

Einige der besten U-11-Mannschaften aus ganz Europa haben am Wochenend ebeim Internationalen Juniors Cup in Dessau teilgenommen. Fast 1.700 Zuschauer erlebten ein besonderes Turnier - auch aus Dessauer Sicht.