32. Juniors Cup 2026 Borussia Dortmund jubelt in der Anhalt Arena - Team des Dessauer SV 97 schafft Historisches
Einige der besten U-11-Mannschaften aus ganz Europa haben am Wochenend ebeim Internationalen Juniors Cup in Dessau teilgenommen. Fast 1.700 Zuschauer erlebten ein besonderes Turnier - auch aus Dessauer Sicht.
Aktualisiert: 27.01.2026, 10:45
Dessau/MZ. - Die 32. Auflage des Internationalen Dessauer Hallen-Fußball-Juniors-Cup der U11-Altersklasse auf dem Parkett der Anhalt-Arena ist seit Sonntag Geschichte.