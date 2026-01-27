weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. 32. Juniors Cup 2026: Borussia Dortmund jubelt in der Anhalt Arena - Team des Dessauer SV 97 schafft Historisches

32. Juniors Cup 2026 Borussia Dortmund jubelt in der Anhalt Arena - Team des Dessauer SV 97 schafft Historisches

Einige der besten U-11-Mannschaften aus ganz Europa haben am Wochenend ebeim Internationalen Juniors Cup in Dessau teilgenommen. Fast 1.700 Zuschauer erlebten ein besonderes Turnier - auch aus Dessauer Sicht.

Von Werner Michaelis Aktualisiert: 27.01.2026, 10:45
Die Nachwuchsfußballer von Borussia Dortmund bejubeln den Turniersieg beim diesjährigen Dessauer Juniors Cup für U11-Mannschaften.
Die Nachwuchsfußballer von Borussia Dortmund bejubeln den Turniersieg beim diesjährigen Dessauer Juniors Cup für U11-Mannschaften. FOTOS: BJÖRN REINHARDT

Dessau/MZ. - Die 32. Auflage des Internationalen Dessauer Hallen-Fußball-Juniors-Cup der U11-Altersklasse auf dem Parkett der Anhalt-Arena ist seit Sonntag Geschichte.