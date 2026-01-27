In der Nacht zu Dienstag hat es auf der A9 zweimal gekracht. Bei Coswig verloren zwei Männer die Kontrolle über ihre Autos. Verletzt wurde niemand.

Zwei Unfälle in der Nacht auf der A9 – Lkw und Pkw krachen in die Leitplanken

Coswig. – Gleich zweimal hat es in der Nacht zu Dienstag auf der A9 in Richtung München gekracht, wie die Polizei meldet. Verletzt wurde niemand.

Der erste Unfall auf der A9 ereignete sich demnach gegen 0.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig. Ein 63-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Lkw, krachte zuerst in die linke und dann in die rechte Leitplanke, so die Polizei weiter. Der Schaden wird auf 9.700 Euro geschätzt.

Gegen 0.50 Uhr habe ein 25-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit der linken Leitplanke zusammengestoßen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7.300 Euro.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.