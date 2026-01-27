Das denkmalgeschützte Baustofflager der Welterbestadt hütet Materialien, die einst Quedlinburger Häuser schmückten und wieder solche schmücken sollen. Jetzt unterstützt es ausnahmsweise ein Kloster im Salzlandkreis.

Quedlinburg/MZ. - Es ist selbst ein Denkmal und ein einzigartiger Schatz: das historische Baustofflager der Stadt Quedlinburg. Aus diesem stellt die Stadtverwaltung Materialien wie etwa Sandsteine, Türen oder Treppengeländer, die bei Arbeiten geborgen wurden, für die Sanierung von Denkmalen in der Kernstadt und den Ortsteilen unentgeltlich zur Verfügung. „Es sind Spenden für die Gebäude“, unterstrich Sophia Dombrowski, Stadtplanerin bei der Stadtverwaltung und Ansprechpartnerin für das Depot. Aus diesem gibt es nun – als eine Ausnahme – Unterstützung für das Kloster Marienstuhl in Egeln im Salzlandkreis.