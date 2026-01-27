Erstmals ist die Prettiner Schlossanlage nun digital begehbar. Bislang nicht zugängliche Bereiche sind jetzt für Interessierte sichtbar. Was die neue Webseite darüber hinaus bereit hält.

Dieser Hochleistungsscanner, hier in der Laterne des Glockenturms, hat die Schlossanlage für den digitalen Rundgang auf der neuen Webseite erfasst.

Prettin/MZ. - Zum ersten Mal geht eine eigene Webseite für das Schloss Lichtenburg online. Dahinter steckt kein gewöhnlicher Online-Auftritt. Die Seite ist das Ergebnis aufwändiger Arbeiten, die eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalts möglich gemacht hat – in Höhe von 40.000 Euro. Das Digitalisierungsprojekt liegt in der Hand des Fördervereins Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg. Dessen Vorsitzender Tino Simon präsentiert jüngst die neue Webseite im Prettiner Rathaus vor einer Runde Beteiligter.