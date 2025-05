Per Landesförderung im 3-D-Rundgang durch das Schloss Lichtenburg in Prettin

Prettin/MZ. - In den Kontext zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, stellt Staatssekretär Sebastian Pulz (CDU) vom Landesministerium für Kultur die Übergabe eines Fördermittelbescheides am Mittwochnachmittag. In den Händen hält er die Bestätigung über „knapp 30.000 Euro“, wie er sagt. Denn insbesondere die Zeitzeugen, die über ein besonders düsteres Kapitel der Schlossgeschichte berichten, werden in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar sein. Umso mehr komme es darauf an, auch ihre Schilderungen zu veröffentlichen. Die Summe ist für ein umfassendes Digitalprojekt gedacht, für das der Förderverein Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg Prettin der Träger ist. Dessen Vorsitzender Tino Simon ist in Persona der Adressat der Zuwendung.