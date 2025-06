An diesem Mittwoch wird im Stadtrat der Entwurf des wohl wichtigsten Bebauungsplans der nächsten Jahrzehnte in Halle diskutiert. Die MZ beantwortet die entscheidenden Fragen zu dem Großprojekt Riebeckplatzumbau.

Der Riebeckplatz aus der Vogelperspektive. In den nächsten Jahren soll er umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Das Großprojekt Riebeckplatz-Umbau steht vor einem Meilenstein. Am Mittwoch soll der Stadtrat den Entwurf des Bebauungsplans beschließen. Der größte Verkehrsknoten der Stadt und der verkehrsreichste Platz in ganz Sachsen-Anhalt sollen so umgebaut werden, dass nördlich des Rondells das Zukunftszentrum gebaut werden kann.