Zukunftszentrum in Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Projekt ist so gigantisch, dass es Hallenser verunsichert. Auf den Riebeckplatz in Halle will der Bund das Zukunftszentrum bauen – Eröffnung 2030. Bis dahin soll Ostdeutschlands verkehrsreichster Superkreisel ein neues Gesicht bekommen. Mehr Grün, mehr Wohlfühleffekt. Bei nahezu gleichem Verkehr. Geht das? Die Taxifahrer vor dem Hauptbahnhof sind skeptisch. „Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll“, meint einer der Fahrer, schiebt dann aber hinterher, dass „wir alle auch dachten, dass es ein Chaos gibt, wenn Ampeln auf dem Riebeckplatz stehen“. Doch die Apokalypse ist ausgeblieben.