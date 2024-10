Wie spektakulär wird das Zukunftszentrum in Halle?

Die Darstellung zeigt den Umbauplan für den Riebeckplatz. Wichtigste Änderungen für das Zukunftszentrum: Die Volkmannstraße wird in Richtung der Bahngleise verlegt, dort fällt der Parkplatz weg. Die beiden Hochstraßenbrücken sollen künftig Fußgängern und Radfahrern vorenthalten bleiben.

Halle (Saale)/MZ - Nach 20 Stunden intensiven Beratungen in Berlin fällte die Jury ihre Entscheidung. 24 Entwürfe für die Gestaltung des Zukunftszentrums in Halle haben es in die Finalrunde geschafft. 126 Architekturbüros und Landschaftsplaner hatten zuvor ihre Arbeiten eingereicht.