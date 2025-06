Nachdem Teile einer Zwischendecke heruntergekommen waren, evakuierten die Ordnungshüter am Dienstagabend ein Naumburger Wohnhaus und sperrten eine Fahrbahn des Lindenrings. Am Mittwochmorgen gab ein Statiker Entwarnung. Geplante Freigabe: 9 Uhr.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend in den Naumburger Lindenring aus. Grund: ein Gebäudeschaden.

Naumburg/hbo. - Die vom Salztor zur Post führende Fahrbahn des Naumburger Lindenrings soll am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt das Naumburger Ordnungsamt auf Nachfrage von Tageblatt/MZ mit.

Zuvor war die Fahrbahn am Dienstagabend gegen 19 Uhr gesperrt worden. Ursache war ein Gebäudeschaden am Lindenring. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses waren Teile der Zwischendecke durchgestoßen. Die Mieter, die plötzlich diese Teile an ihrer Decke sahen, riefen die Einsatzkräfte, die daraufhin weitere Schäden befürchteten und sogar eine Einsturzgefahr nicht ausschließen konnten.

Umgehend wurden die sechs Wohnungen geräumt. 16 Personen, so heißt es, mussten das Gebäude verlassen und durften über Nacht auch nicht wieder hinein. Viele suchten sich eine Schlafmöglichkeit bei Freunden, war zu erfahren.

Am Mittwochmorgen dann überprüfte ein Statiker die Wohnung samt Decke und gab anschließend „grünes Licht“ für das Betreten des Hauses. Die nicht vom Schaden betroffenen Bewohner durften zurückkehren. Eine Baufirma werde nun schnellstmöglich den Decken-Schaden beheben, heißt es, damit auch die Mieter der betroffenen Wohnungen baldigst wieder zurückkehren können.