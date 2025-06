Eine Windböe erfasst in Schadeleben einen Storchenhorst und reißt ihn in die Tiefe. Alle drei Jungtiere sterben. Doch es gibt neue Hoffnung und jede Menge Hilfe.

Als der Storchenmann am Montagnachmittag neues Nistmaterial bringt, schaut er fassungslos, wo sein Horst ist.

Schadeleben/MZ - Irgendwie kann Jana Wenke-Reichenbach das Drama noch immer nicht fassen. Der Sturm, der am Montagnachmittag mit aller Macht auch durch das Seeland fegte, hat in Schadeleben einen Storchenhorst von einem Giebel und drei Jungtiere in den Tod gerissen.